ancora festa a gorgonzola c è la sagra dei mondeghili le polpette della tradizione povera lombarda

Non solo gorgonzola, nell'anno degli allori alla sagra madre e del conferimento alla città del titolo di Città del formaggio la Pro Loco fa il bis: tutto pronto per il weekend della grande abbuffata, va in scena la seconda edizione della Sagra della polpetta. O se si preferisce della Sagra dei mondeghili, la polpetta da tradizione povera: carne avanzata, pane grattato, uova, prezzemolo, sale. Con qualche possibile variante, e mille "riletture" regionali. La sagra Mondeghili a catinelle aveva ottenuto un grande successo nell'edizione d'esordio. Torna nel fine settimana per le vie del centro gorgonzolese, per la gioia dei buongustai. Espositori in arrivo da tutta Italia porteranno prodotti diversi, ma la protagonista sarà lei, la polpetta. Di stand in stand, molte possibilità di degustazione: cacio e ova, "mondeghili dell'osteria", polpette vegetariane o panino con polpetta, polpetta al sugo o di carne e verdure.

