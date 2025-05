I due soci dell’Ancona si incontreranno la prossima settimana, probabilmente in un consiglio direttivo ancora da convocare, e in quell’occasione Polci e Manciola chiariranno con patron Marconi la posizione di Alessandro Di Paolo, l’imprenditore romano che da almeno un mese sta aspettando di poter investire nella società per diventarne il socio di maggioranza. Nel frattempo, dunque tra oggi e domenica, Polci e soci si recheranno a Roma per incontrare lo stesso Di Paolo. Sempre che non sia già troppo tardi. Mentre, infatti, ci sono realtà come il Teramo che ufficializzano l’ex dorico Francesco Micciola nel ruolo di nuovo direttore sportivo, e dunque che si muovono in anticipo sulla conclusione della stagione – anche L’Aquila sta cominciando a programmare il suo futuro –, l’Ancona resta alla finestra, ad aspettare chiarimenti e rassicurazioni che alla lunga potrebbero finire per disincentivare il potenziale acquirente. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ancona, i soci prendono tempo. Ma così Di Paolo rischia di sfuggire