Ancona agguato choc per il debito non pagato | getta benzina al collega e gli dà fuoco

Ancona è scossa da un agguato choc: un uomo, dopo un litigio con un collega, gli lancia addosso della benzina e gli dà fuoco. L'episodio, scatenato da un debito non saldato, è avvenuto mercoledì sera, lasciando la comunità sconvolta. Il colpevole è fuggito a bordo di un'auto, suscitando interrogativi e timore tra i residenti.

ANCONA - Litiga con il collega, gli lancia addosso la benzina e appicca il fuoco. Poi si dà alla fuga a bordo di un?auto. L?agguato choc è avvenuto mercoledì sera in.

Ancona, Mattia Rossetti pugnala a morte l’amico Michele Martedì per una ragazza

L'ombra dell'angoscia psichiatrica si estende al delitto ad Ancona, dove ieri il parrucchiere Michele Martedì, 26 anni, è stato pugnalato a morte dall'amico Mattia Rossetti, che ha espresso tutto il suo odio per la vittima in un racconto.