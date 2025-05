Scade il 2 giugno il bando per cortometraggi dell’ottava edizione del “Pop Corn Festival del Corto” Riconoscimenti in denaro, tra cui il Premio Raffaella Carrà di 4mila euro all’idea più originale VIII edizione – Porto Santo Stefano Monte Argentario (GR) – 25, 26, 27 luglio 2025 Scadono il 2 giugno 2025 le iscrizioni per partecipare all’ottava edizione del Pop Corn Festival del Corto, evento di cortometraggi, che si terrà in Piazzale dei Rioni a Porto Santo Stefano Monte Argentario (GR) il 25, 26 e 27 luglio 2025. Tra i premi del festival, quello dedicato a Raffaella Carrà, che nel 2019 fece parte della giuria del festival e in seguito istituì lei stessa il premio. Al corto con l’idea più originale andrà infatti il Premio Raffaella Carrà di 4.000 euro e sarà proiettato al Sudestival, il Festival del Cinema della città di Monopoli con il quale il Pop Corn Festival è gemellato. 🔗Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Anche il Premio Raffaella Carrà al “Pop Corn Festival del Corto”