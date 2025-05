Anche Conte al presidio davanti al petrolchimico Cgil | Lottiamo per contrastare il piano di dismissione di Eni

Ieri pomeriggio, un affollato presidio di lavoratori del petrolchimico di Ravenna, promosso dalla Cgil, ha manifestato davanti ai tornelli dello stabilimento Eni di via Baiona. Anche il Conte ha partecipato all’evento per sostenere la lotta contro il piano di dismissione dell’azienda, ribadendo l’importanza di salvaguardare i posti di lavoro nel territorio.

Un nutrito presidio di lavoratori del petrolchimico di Ravenna, organizzato dalla Cgil, si è tenuto davanti ai tornelli dello stabilimento Eni di via Baiona nel pomeriggio di ieri. Un appuntamento "per ribadire ancora una volta la preoccupazione per la tenuta occupazionale del polo e la.

