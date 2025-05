Ancelotti rischia subito il posto in Brasile? Il presidente della federazione destituito dall’incarico

Carlo Ancelotti affronta una situazione critica in Brasile, con il presidente della Federazione Calcio, Ednaldo Rodrigues, destituito dalla Corte Suprema Federale. La controversa uscita di scena di Rodrigues si verifica proprio dopo l'ufficializzazione di Ancelotti come nuovo CT, mettendo il tecnico in una posizione fragile sin dal suo insediamento. Scopri di più...

La Corte Suprema Federale destituisce Ednaldo Rodrigues da presidente della CBF subito dopo l'ufficializzazione di Ancelotti come nuovo CT: subito una brutta situazione per Carletto.

