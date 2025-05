Un'importante opportunità per tutte le donne e per l'imprenditoria femminile arriva dall'Officina Municipale Anagni. L'appuntamento è fissato a lunedì 19 maggio alle ore 17,00 presso i locali della biblioteca comunale di Anagni, in via Garibaldi 21, per "Donne Impresa". Si tratta di un importante. 🔗Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Anagni, donne impresa: lunedì un workshop per l'imprenditoria femminile