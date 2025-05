Uccisa con almeno 15 coltellate sferrate all’addome e una profonda alla gola. È stata trovata così, nel suo appartamento all’interno di un villino a Fregene, nota località balneare a nord di Roma, Stefania Camboni 58 anni. Fermata, in serata, per omicidio volontario la compagna del figlio della vittima. Da chiarire il movente dell’omicidio, in particolare se di recente ci siano stati dissapori magari per ragioni economiche. Dagli accertamenti sarebbe emerso che la vittima con molta probabilità conosceva l’assassino: non ci sono segni di effrazioni né oggetti e soldi spariti da casa. Abitava da sola in una porzione della stessa villetta in via Agropoli in cui vivono anche un figlio e la sua compagna. A dare l’allarme è stato proprio il figlio: ha raccontato ai carabinieri di essere andato a salutarla, rientrando dal turno di notte, e di averla trovata morta. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ammazzata a coltellate in casa . Fermata la compagna del figlio