Ammanettano e picchiano un 18enne due poliziotti citati a giudizio | “Poteva morire per il loro abuso di potere”

Due poliziotti di Milano sono stati citati a giudizio dalla Procura per lesioni personali aggravate dopo aver ammanettato e picchiato un 18enne, mettendo in serio pericolo la sua vita. L'incidente, avvenuto il 19 novembre 2023, ha sollevato gravi preoccupazioni sul rispetto dei diritti umani da parte delle forze dell'ordine.

La Procura di Milano ha citato a giudizio due poliziotti della Volante di Milano per lesioni personali aggravate ai danni di un ragazzo di 18 anni. "Il 19 novembre 2023 gli agenti lo hanno ammanettato con violenza e picchiato con una ricetrasmittente", il racconto dell'avvocato del ragazzo a Fanpage.it.

