Amici 24 finalissima | TrigNO e Antonia in sfida tra quote da bookmaker per canto e danza

La finalissima di Amici 24 si avvicina, con Trigno e Antonia pronti a sfidarsi in un'accesa competizione tra canto e danza. In diretta su Canale 5 domenica 18 maggio, l'atmosfera è carica di emozioni e aspettative. Chi conquisterà il titolo dopo un percorso ricco di sfide indimenticabili? Non mancate a questo evento imperdibile!

La tensione è palpabile in attesa della finalissima di Amici 24, che andrà in onda domenica 18 maggio su Canale 5. Dopo un percorso fatto di sfide, emozioni e interpretazioni che hanno fatto la storia delle passate edizioni, l'evento culmina con la sfida per il titolo, andrà a completare il successo lasciato da Sarah Toscano.

Cinque finalisti e un solo vincitore: il gran finale di Amici 2025 è già una battaglia infuocata (e con esito non scontato)

Cinque finalisti in gara, pronostici serrati e tifoserie divise: Amici 2025 si prepara a una finale esplosiva in cui l'esito non è affatto ...

Trigno e Daniele, fan in delirio per la finale Amici 24: parte raccolta voti/ Social pronti a farli vincere

Trigno e Daniele, il web si organizza per farli vincere: fanclub impazziti e strategie a raffica per dominare la finale di Amici 24.

Trigno in lacrime riabbraccia i genitori ad Amici 24, la mamma parla della fidanzata Chiara: "Mi piace tanto"

A un passo dalla finale di Amici 24, Trigno ha ricevuto una sorpresa da parte dei genitori che non vedeva da mesi ...

