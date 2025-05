amici 24 finale sondaggi televoto chi vincerà e come si vota

Abbiamo aperto tre sondaggi per chi vincerà Amici 24. Non ci sarà un unico vincitore, come è accaduto nelle edizioni passate. Infatti, le due categorie avranno un proprio vincitore. Ovvero, un allievo vincerà la categoria canto e un altro quella di ballo. Uno dei due sarà anche il vincitore dell’intera 24esima edizione del talent show di Maria De Filippi. A contendersi la vittoria sono Antonia, Nocca, TrigNo, Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano. Due cantanti e tre ballerini sono i finalisti di questa edizione del programma di Canale 5. Ma vediamo insieme i sondaggi qui di seguito e come funziona il televoto. Amici 24, chi sarà il vincitore assoluto il 18 maggio 2025. In finale sono riusciti ad arrivare Antonia, TrigNo, Alessia, Daniele e Francesco. Solo uno di loro alzerà la grande coppa come vincitore assoluto di questa 24esima edizione di Amici di Maria De Filippi. 🔗Leggi su Latuafonte.com

