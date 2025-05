Secondo le agenzie specializzate a contendersi la vittoria saranno i due cantanti, ma anche i ballerini della Celentano non sono da sottovalutare. Siamo alla vigilia della finalissima di Amici 24, in onda domenica 18 maggio su Canale 5. Dopo mesi di sfide, emozioni e grandi performance, uno dei sei finalisti alzerà la coppa e succederà a Sarah Toscano, vincitrice della scorsa edizione. Come da tradizione, anche quest'anno i bookmaker hanno deciso di pronosticare chi potrebbe portare a casa il titolo, stilando una lista di quote che fotografa le reali possibilità di ogni concorrente. Trionferà ancora un cantante? Secondo le principali agenzie di scommesse, la vittoria sembra destinata ancora una volta a un cantante. Una tendenza che si è confermata negli ultimi anni, . 🔗Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 24, Chi vincerà? Le quote dei bookmaker svelano i favoriti della finalissima del 18 maggio