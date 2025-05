Amici 24 chi vince la finale secondo pronostici | È lei la favorita

La finale di "Amici 24" si avvicina e l'attesa cresce tra il pubblico, diviso su chi sarà il trionfatore. Domenica 18 maggio, in prima serata su Canale 5, cinque concorrenti si sfideranno per conquistare la vittoria. Secondo i pronostici, una delle partecipanti si distingue come la grande favorita. Chi avrà la meglio?

News Tv. “Amici 24”, chi vince la finale secondo pronostici: “È lei la favorita”. L’attesa è alle stelle, la tensione è palpabile e il pubblico è già diviso. La finale di Amici 24, in onda domenica 18 maggio in prima serata su Canale 5, promette scintille. Cinque concorrenti sono pronti a contendersi la vittoria, ma i riflettori sono puntati soprattutto su due categorie: canto e ballo. Le polemiche non sono mancate, e dopo l’ eliminazione di Nicolò, i fan si sono spaccati in accese discussioni. Intanto, i bookmaker si sbilanciano: c’è una favorita che potrebbe sorprendere tutti. Leggi anche: Lutto alla Rai: il cordoglio di Massimiliano Ossini in diretta Leggi anche: Giovanni, gesto folle per Francesca: pubblico di “Uomini e donne” senza parole (VIDEO) Amici 24: la finale più tesa di sempre. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Amici 24”, chi vince la finale secondo pronostici: “È lei la favorita”

Se ne parla anche su altri siti

Amici 24, ecco chi vince il talent show per gli scommettitori

Da novella2000.it: Andiamo a scoprire chi vincerà Amici 24 secondo gli scommettitori: ecco la classifica e quanto sono quotati i finalisti ...

Chi vince Amici 24? Le previsioni degli scommettitori e il preferito dei prof

Riporta informazione.it: Mancano pochissimi giorni alla finale di Amici 24 e già è spuntato fuori il nome del vincitore. Ecco di chi si tratterebbe. Domenica 18 maggio andrà in onda… Leggi ...

Amici 24, chi vince secondo i bookmaker? Ecco le quote aggiornate dei finalisti

Segnala mondotv24.it: I bookmaker svelano i favoriti alla vittoria di Amici 24: ecco le quote e chi è in testa secondo le previsioni scommesse ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Amici 23: Veronica Peparini parla di Giulia Stabile e svela dettagli su Dustin e Marisol in Finale

Veronica Peparini, ex professoressa di "Amici", ha finalmente parlato del suo rapporto con Giulia Stabile e ha rivelato dettagli importanti sulla finale di ballo del programma.