Decine di imbarcazioni a vela hanno salutato oggi nel golfo di Napoli la nave scuola della Marina militare 'Amerigo Vespucci' che, dopo quattro giorni di sosta, ha lasciato il capoluogo campano. Le barche hanno atteso il veliero all'uscita del porto dando vita a una vera a propria veleggiata. Ma a volere dire 'ciao' alla 'nave più bella del mondo' anche tantissime persone che si sono posizionate lungo la banchina del molo Beverello per scattare l'ultima foto. In una giornata baciata dal sole, il Vespucci ha così ripreso il suo tour nel Mediterraneo, diretto verso Cagliari. Dalla mattina del 13 maggio, la nave simbolo della Marina militare italiana ha sostato nel porto di Napoli, sotto lo sguardo vigile del Vesuvio. Quattro giorni in cui i napoletani hanno abbracciato il veliero e il suo equipaggio. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Amerigo Vespucci saluta Napoli: riparte il tour Mediterraneo verso Cagliari