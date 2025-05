America' s Cup a Napoli | Bagnoli quartier generale Ci faremo trovare pronti

Napoli si prepara ad accogliere l'America's Cup nel suggestivo quartiere di Bagnoli. Il sindaco Gaetano Manfredi esprime soddisfazione per il ritorno alla bellezza del mare, celebrare i campioni del Giro d'Italia e l'importante evento velico. La città si farà trovare pronta, pronta a vivere emozioni uniche tra sport e tradizione.

Si gode il mare il sindaco Gaetano Manfredi, se lo gode due volte: la prima perch√© da poco sono passati i campioni del Giro d?Italia. La seconda perch√© su quel tratto di mare di. 🔗Leggi su Ilmattino.it ¬© Ilmattino.it - America's Cup a Napoli: ¬ęBagnoli quartier generale. Ci faremo trovare pronti¬Ľ

Approfondimenti da altre fonti

L'America's Cup per la prima volta in Italia, a Napoli lo show nel 2027

Da ansa.it: Iconici, quasi sempre. E ora questa leggenda centenaria sceglie per la prima volta l'Italia: è Napoli la sede della America's Cup 2027, la 38/a edizione della sfida velica più celebre si svolgerà tra ...

Parla Gaetano Manfredi: "America's Cup grazie a Meloni. Mi ricandido sindaco di Napoli"

Scrive ilfoglio.it: "L'America's Cup nel 2027 a Napoli porterà oltre un miliardo e mezzo di incassi. L'abuso d'ufficio è stato giusto abolirlo. Roberto Fico, può fare il candidato. De Luca di nuovo Salerno? Sarebbe bello ...

America's Cup a Napoli, Giorgia Meloni: «Orgoglio per l'Italia è un grande evento globale, ne saremo all'altezza»

Da ilmattino.it: Napoli paradigma del Sud che da tre anni cresce più della media del Paese, che fa lo stesso con occupazione ed export, che è ormai a tutti gli effetti uno dei motori ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maria De Filippi si gode il relax estivo con stile: elegante in costume intero al mare

Finalmente vacanze per Maria De Filippi. Dopo una stagione televisiva ricca di successi, la nota conduttrice si concede una meritata pausa nella sua villa di Andesonia, all'Argentario.