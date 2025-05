America' s Cup a Napoli anche le regate femminili e giovanili

Napoli si prepara a un evento straordinario: nel 2027 ospiterà non solo la 38esima edizione dell'America's Cup Louis Vuitton, ma anche regate giovanili e femminili. L'annuncio di Team New Zealand segna un importante passo per riportare la Coppa in Europa, celebrando così la vibrante comunità velica partenopea. Un'opportunità unica per promuovere il sailing a tutti i livelli.

Non solo la 38esima edizione dell'America's Cup Louis Vuitton. Napoli nel 2027 ospiterà anche le regate giovanili e femminili. E' quanto annunciato da Team New Zealand sul proprio sito ufficiale. "Riportare la Coppa in Europa, nel cuore di una delle comunità veliche più vivaci al mondo, non.

