La 38ª edizione dell’America’s Cup si svolgerà a Napoli nel 2027, e per Francesco De Angelis, storico skipper di Luna Rossa, si tratta di “un successo per l’Italia e per il territorio”. Intervistato da Adnkronos, De Angelis ha sottolineato l’importanza strategica dell’evento per la città e per il movimento velico nazionale. “L’America’s Cup a Napoli è un risultato straordinario, frutto di un grande lavoro di squadra. Una vetrina internazionale che porta prestigio non solo a Napoli, ma a tutto il Paese”, ha dichiarato. America’s Cup Napoli 2027: visibilità globale e opportunità per il territorio. Sebbene i dettagli tecnici del campo di regata debbano ancora essere definiti, De Angelis evidenzia come la vera notizia sia l’assegnazione dell’evento a un capoluogo italiano: “Non conosciamo ancora periodo e durata, ma la priorità è aver portato la Coppa in Italia. 🔗Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - America’s Cup 2027 a Napoli: per De Angelis è un successo per l’Italia e una grande occasione per la vela