America?s Cup 2027 a Napoli la città è regina | le regate nel Golfo

Un sogno finalmente realizzato: nel 2027, Napoli ospiterà l'America's Cup, riportando le regate nel suo incantevole golfo. Dopo anni di attese e speranze, la città si prepara a vivere un evento straordinario, con la premier Giorgia Meloni che annuncia ufficialmente l'assegnazione. Napoli, regina delle acque, torna a brillare sulla scena internazionale della vela.

Un sogno che diventa realtà: svanito nel 2003, la bellezza di 22 anni fa sul filo di lana, si concretizza nella mattinata di ieri quando intorno alle 10 la premier Giorgia Meloni fa un. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - America?s Cup 2027 a Napoli, la città è regina: le regate nel Golfo

Altre fonti ne stanno dando notizia

America’s Cup 2027 a Napoli, la città è regina le regate nel Golfo

Secondo ilmattino.it: Un sogno che diventa realtà: svanito nel 2003, la bellezza di 22 anni fa sul filo di lana, si concretizza nella mattinata di ieri quando intorno alle 10 la premier Giorgia Meloni fa ...

L'America's Cup per la prima volta in Italia, a Napoli lo show nel 2027

Lo riporta ansa.it: Iconici, quasi sempre. E ora questa leggenda centenaria sceglie per la prima volta l'Italia: è Napoli la sede della America's Cup 2027, la 38/a edizione della sfida velica più celebre si svolgerà tra ...

America's Cup 2027 a Napoli, le reazioni di politici e imprenditori

Scrive msn.com: Nella primavera del 2027 Napoli ospiterà la 38esima edizione della Luis Vuitton America's Cup. Le regate si svolgeranno nelle acque tra Castel dell'Ovo e Posillipo, mentre le basi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Stefano Mei alza la voce (giustamente) e risponde al Ministro Abodi sulla questione Mondiali Roma 2027

Chi ci segue, conoscebene il nostro punto di vista quanto si tratta di esprimersi su questioni che riguardano la politica, seppur sportiva.