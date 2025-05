Amburgo choc | promozione in Bundesliga nel sangue decine di feriti

L'attesa per il ritorno dell'Amburgo in Bundesliga si trasforma in un incubo. Mentre i tifosi festeggiano la promozione con entusiasmo, la gioia si trasforma rapidamente in tragedia, lasciando decine di feriti. Un momento di grande euforia colpito da un inatteso choc, che segna un doloroso contrasto tra sport e sicurezza.

L'attesa spasmodica per il ritorno dell'Amburgo in Bundesliga finisce, ma i festeggiamenti si tramutano in tragedia: decine di feriti 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Amburgo choc: promozione in Bundesliga nel sangue, decine di feriti

