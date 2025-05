Ambiente 119 nuovi siti per la raccolta di materiale forestale in Sicilia

Un recente decreto del Corpo forestale della Regione Siciliana aumenta a 227 i siti per la raccolta di materiale forestale, con l’obiettivo di incrementare il patrimonio boschivo e tutelare la biodiversità in Sicilia. Questa iniziativa, proposta dal dipartimento di Scienze agrarie dell’Università di Palermo, rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità ambientale nell'isola.

Incrementare il patrimonio boschivo e tutelare la biodiversità in Sicilia. A questo punta il decreto emanato dal comando del Corpo forestale della Regione Siciliana, su proposta del dipartimento di Scienze agrarie dell'Università di Palermo, che aumenta da 108 a 227 i siti di raccolta di.

Riporta agrigentonotizie.it: La certificazione delle piantine è uno dei compiti del Corpo forestale e il seme per la loro produzione può essere raccolto solo in luoghi riconosciuti come idonei a preservare le specie autoctone.

