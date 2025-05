Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi (qui riportato) e Guido Monaco, ha come d’uso condotto TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. Inevitabile, in quest’edizione a tinte romane, l’analisi profonda di quel che succede a Roma: Sinner che domina, Musetti contro Alcaraz e non solo (Paolini in primis). In prima battuta una lunga analisi sul momento di Sinner: “ Abbiamo visto un long game in tutta la partita, ma non abbiamo visto un long set. Ruud rientra in quei giocatori che non sono in grado di affrontare Sinner perchĂ© determinate lacune emergono in maniera evidente. Partita dopo partita, avversario dopo avversario, Sinner ha questa capacitĂ di aggiungere qualcosa. Il suo percorso recente dimostra come, turno dopo turno, alzi il livello dell’asticella. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ambesi: “Sinner ha fugato i dubbi sulla sua vera dimensione. Se Alcaraz non gioca al 100%, perde con Musetti”