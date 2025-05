Amazon e Code org insieme per promuovere l' educazione STEM

Milano, 16 mag. (askanews) - Amazon e Code.org hanno organizzato per il terzo anno consecutivo un appuntamento pensato per promuovere e valorizzare l'educazione STEM nel nostro Paese, con l'obiettivo di ispirare e motivare gli studenti a scoprire tutte le opportunità che il mondo della tecnologia ha da offrire. Le due realtà collaborano da anni per sostenere l'educazione in Italia, con l'obiettivo di integrare le tecnologie nella formazione dei più giovani. L'evento Passa al Livello Successivo, che si è svolto presso l'Istituto Salesiani Sant'Ambrogio Opera Don Bosco di Milano, ha celebrato la connessione tra tecnologia e creatività : in questa occasione sono stati presentati programmi e percorsi di formazione che Amazon, Amazon Web Services (AWS), Code.org e le aziende partner mettono a disposizione per le scuole e gli studenti, individuando le materie STEM come la chiave per sbloccare infinite possibilità nel mondo professionale, dall'arte alla musica, dall'innovazione alla comunicazione. 🔗Leggi su Quotidiano.net

