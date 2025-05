Iago Garcia e Amanda Lecciso continuano a frequentarsi dopo il GF, parla lei. Da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello Amanda Lecciso e Iago Garcia stanno trascorrendo molto tempo insieme, anche sui social si mostrano spesso insieme. I loro seguaci hanno iniziato subito a chiedersi cosa ci fosse tra loro ed è emerso che si stanno frequentando dopo il reality. Come vanno le cose tra loro? L’ex gieffina ieri a La Volta Buona si è lasciata sfuggire qualche dettaglio in merito al suo attuale rapporto con l’attore spagnolo. Caterina Balivo in studio le ha chiesto: “Amanda adesso hai anche tu un fidanzato famoso, come va con Iago Garcia?” Questa la replica della sorella di Loredana Lecciso: “Ah così proprio. È nata una bella amicizia in un contesto insolito e adesso ci stiamo conoscendo “. 🔗Leggi su Bollicinevip.com

© Bollicinevip.com - Amanda Lecciso ironica su Iago: “È scappato in Spagna”, poi ammette: “Ci stiamo conoscendo”