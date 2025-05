Amadeus si sposta dal mercoledì Anzi no!

Amadeus non ha nemmeno il tempo di decollare con il suo nuovo show "Like a Star", che già si trova a dover rialzare il tiro. Il flop dello spettacolo sul Nove ha portato a un cambio di serata: dalla prossima settimana, il programma andrà in onda il martedì, in un tentativo di ravvivarne le sorti.

Nemmeno il tempo di partire che Like a Star è già costretto ad aggiustare il tiro. Il nuovo show di Amadeus sul Nove si è rivelato un flop, al punto da spingere la rete – e il conduttore stesso, via social – ad annunciare il cambio di serata dalla prossima settimana, dal mercoledì al martedì, salvo poi ripensarci e lasciare tutto com'è. La premiere di mercoledì 14 maggio ha deluso le attese, che si erano per giunta fatte via via sempre più flebili. Like a Star non aveva creato alcuna curiosità alla vigilia (e già questo dovrebbe par riflettere), in un' indifferenza generale che si è poi tradotta in numeri: 473.000 spettatori e il 2.4% di share, a cui si aggiungono i segmenti finali La Sfida (25 minuti a 379.000 e il 3.3%) e Ultima Chance (26 minuti a 276.000 e il 3.7%). Tanti dati, poca cosa! Ha fatto meglio ieri sera Katia Follesa col suo Comedy Match (565.

