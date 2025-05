Altilium testa con successo celle per le auto elettriche realizzate con materiali riciclati

Altilium ha conseguito un importante traguardo, testando con successo celle per auto elettriche realizzate con materiali riciclati. Questa innovazione mira a rendere la produzione di veicoli elettrici più ecologica ed economica, rispondendo a una crescente domanda di sostenibilità nel settore automobilistico. Scopri di più sulla sfida di Altilium e le sue implicazioni.

Batterie prodotte con materiali riciclati per rendere più ecologica ed economica la produzione di veicoli elettrici: la sfida di Attilium.

