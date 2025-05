alluvione sirene suonano sul savio per non dimenticare e per difendere cesena

Cesena, 16 maggio 2025 – Alle 15.45 di un giorno che per Cesena sarà impossibile da dimenticare, per un minuto, lungo le sponde del tratto urbano del fiume Savio hanno risuonato le sirene. Niente è stato per caso: alle 15.45 del 16 maggio 2023, proprio due anni fa, le acque scure e gelide superarono gli argini e piombarono su ogni cosa, distruggendo uno spicchio di quartiere e di città. Da oggi in avanti il 16 e il 17 maggio a Cesena saranno le ‘Giornate della protezione civile’, occasione pensata dall’amministrazione comunale per non dimenticare ciò che è stato e allo stesso tempo per alzare quanto più possibile i livelli di guardia – e di sicurezza- della popolazione. Le sirene recentemente collocate in punti strategici a ridosso del fiume vanno proprio in questa direzione: non sostituiranno altre misure, si aggiungeranno ad esse, suonando come ultimo livello di allarme mentre i mezzi della protezione civile e delle forze dell’ordine pattuglieranno le strade vicino al fiume utilizzando megafoni per intimare agli abitanti di mettersi in salvo. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

