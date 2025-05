Alluvione Emilia Romagna Toscana e Marche | audizione di Curcio

Il 22 maggio, a Roma, si è tenuta un'audizione della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico, incentrata sull'alluvione che ha colpito Emilia-Romagna, Toscana e Marche. L'incontro ha esaminato l'attuazione delle norme di prevenzione, sicurezza, emergenza e ricostruzione in risposta agli eventi calamitosi dal 2019.

ROMA – Giovedì 22 maggio la Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull’attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall’anno 2019 svolge l’audizione di Fabrizio Curcio (foto), Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche. L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 8.30, presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto. L'articolo Alluvione Emilia Romagna, Toscana e Marche: audizione di Curcio L'Opinionista. 🔗Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Alluvione Emilia Romagna, Toscana e Marche: audizione di Curcio

