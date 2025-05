Alluvione due anni dopo Testimonianze e immagini per innaffiare la memoria

Due anni dopo l’alluvione che il 16 maggio 2023 devastò Bologna e l’Emilia-Romagna, le cicatrici sono ancora visibili. Le testimonianze di chi ha vissuto quegli eventi e le immagini evocative ci invitano a ricordare e riflettere su una crisi che ha colpito profondamente il territorio e la comunità, rimettendo in discussione la nostra resilienza e sicurezza.

Due anni fa, il 16 maggio 2023, un'ondata di maltempo senza precedenti ha sconvolto Bologna e l’Emilia-Romagna, lasciando dietro di sé allagamenti, evacuazioni e distruzione. Situazione che si è ripetuta anche ad ottobre e novembre 2024, con allagamenti in diverse parti della città e della. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Alluvione, due anni dopo. Testimonianze e immagini per innaffiare la memoria

