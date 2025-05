Alluvione due anni dopo il vescovo Corazza celebra la messa solenne al seminario colpito dalla piena

Due anni dopo la tragica alluvione che colpì Forlì, il vescovo Livio Corazza ha celebrato una messa solenne al seminario vescovile di via Lunga 43, uno dei luoghi maggiormente devastati dalla piena. La giornata è stata dedicata alle commemorazioni in ricordo delle tre vittime e dei momenti bui vissuti dalla comunità forlivese.

