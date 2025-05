Alluvione 2 anni dopo I volontari in prima linea quei giorni nel dramma | C’era tantissimo da fare

A distanza di due anni dall'alluvione che ha colpito Forlì, il 16 maggio 2023, molti volontari tornano a riflettere su quei giorni di dramma e solidarietà. Oggi, a Forlì, si fa il punto della situazione tra ricordi, progetti futuri e il percorso di ricostruzione che continua tra il fango e la speranza.

Forlì, 16 maggio 2025 – A due anni dall’esondazione di tutti i fiumi forlivesi il 16 maggio 2023, alcuni dei protagonisti di allora e di questi due anni fanno il punto della situazione, tra ricordi e progetti, tra emergenza e solidarietà, tra il fango e la ricostruzione. Nel giorno del secondo anniversario, la redazione del Carlino lo racconta oggi con queste pagine e con 5 video, realizzati dai cronisti Sofia Vegezzi, Sergio Tomaselli e dalla fotoreporter Alessandra Salieri. Video 1 - Video 2 - Video 3 - Video 4 - Video 5 A corredare le interviste sono alcuni filmati forniti da volontari stessi, che ricordano così i giorni vissuti in prima linea. Le testimonianze filmate e i video si trovano sul sito internet www.ilrestodelcarlino.it forlì. Uno di questi video potete vederlo direttamente sul vostro telefonino, inquadrando il codice qrcode (il quadratino in alto a destra a pagina 5): apparirà direttamente uno dei filmati. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, 2 anni dopo. I volontari in prima linea, quei giorni nel dramma: “C’era tantissimo da fare”

