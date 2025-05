Bologna, 16 maggio 2025 ‚Äď ¬†Sono arrivati con la carriola e hanno consegnato nelle mani del presidente regionale Michele de Pascale 20.000 firme raccolte tra gli alluvionati di Faenza. A due anni dall'alluvione che ha colpito la Romagna i residenti tornano a fare sentire la loro voce con un nuovo appello alla politica. Appello che √® stato ascoltato oggi da de Pascale e dal commissario straordinario Fabrizio Curcio, che hanno incontrato per circa un'ora la delegazione del comitato Borgo Alluvionato negli uffici della Regione a Bologna.¬† Con loro anche il sindaco di Faenza, Massimo Isola. Toni cordiali, anche se fermi, al termine del colloquio. "E' una grandissima responsabilit√† per me - ha detto de Pascale accogliendo i plichi con le sottoscrizioni al piano terra della torre della giunta - ma fare una firma verso una istituzione vuole dire da qualche parte avere una speranza che quell'istituzione dia una risposta". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alluvionati Faenza, consegnano (in carriola) 20mila firme di protesta a de Pascale