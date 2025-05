All’Università Lum lo Strategy innovation Forum Bari 2025 su ‘Abitare il futuro’

Si è aperto oggi presso l'Università Lum Giuseppe Degennaro lo Strategy Innovation Forum di Bari 2025, dedicato al tema "Abitare il futuro". Questo evento annuale riunisce imprenditori, manager, accademici e rappresentanti istituzionali per favorire lo scambio di idee e la creazione di innovazione, contribuendo così allo sviluppo sostenibile e alle sfide del futuro.

(Adnkronos) – Si sono aperti questa mattina presso l’Università Lum Giuseppe Degennaro i lavori dell’edizione 2025 dello Strategy innovation forum Bari, l'evento che ogni anno riunisce imprenditori, manager, professionisti, accademici e rappresentanti istituzionali per creare e diffondere conoscenza sull'innovazione strategica. La manifestazione, nata nel 2015 a Venezia come il principale think tank italiano dedicato all'innovazione . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Win-Win Huawei Innovation Week

5.5G e green ICT al centro della ‘Win-Win Huawei Innovation Week’. Parallelamente a questi temi chiave per il settore, Huawei ha presentato un white paper per guidare lo sviluppo di infrastrutture digitali e sostenibili per lo storage dei dati Si è conclusa la ‘Win-Win Huawei Innovation Week’, l’evento di quattro giorni che Huawei ha dedicato all’approfondimento di tematiche come il 5.