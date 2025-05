All'OlmoPonte Santa Firmina tutto pronto per il 27° Memorial Roberto Lorentini

Arezzo, 16 maggio 2025 – All'OlmoPonte Santa Firmina tutto è pronto per il 27° Memorial Roberto Lorentini. Questa di sabato 17 e domenica 18 maggio è un'edizione particolare, a quarant'anni dai tragici fatti dell'Heysel, che videro tra le 39 vittime due nostri concittadini, la giovanissima Giusy Conti e il giovane medico Roberto Lorentini che sacrificò da eroe la sua vita perché già salvo torno indietro nel tentativo di salvare gli altri e che per questo ha ricevuto la medaglia d'argento al valore civile. L'edizione di quest'anno sarà particolarmente ricca di significati a partire dalla qualità delle squadre partecipanti, 18 in tutto, 6 professionistiche under 13: Roma, Venezia, Mantova, Spezia, Arezzo e Perugia e 12 dilettantistiche under 14: Olmoponte Santa Firmina, Castiglione del Lago, Nuova Alba, Sangiovannese, Trestina, Tressa, che ha sostituito il Figline per l'impegno di domenica nella finale di Coppa Toscana di categoria, Prato, Terranuova Traiana, Casentino Academy, Atletico Levane Leona, San Marco Avenza e Montevarchi. 🔗Leggi su Lanazione.it

