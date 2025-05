Nuove emozioni per il secondo Meet&Greet firmato Marlù, che si è svolto giovedì, 15 maggio, nel cuore di Rimini in piazza Tre Martiri. Il flagship store Marlù ha accolto, fin dal primo pomeriggio, decine di fan del celebre programma televisivo di Amici, accorsi per vivere un pomeriggio speciale. . 🔗Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Allo store ospiti i talenti della scuola di Amici, piazza Tre Martiri presa d'assalto dai fan