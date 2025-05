All' I C San Tommaso d' Aquino di Grottaminarda un incontro con il Procuratore Guerriero

L'Istituto Omnicomprensivo "San Tommaso d'Aquino" di Grottaminarda ospiterà lunedì 19 maggio alle ore 9:30, nell'Aula Magna di via Perazzo, un incontro con il procuratore Guerriero. L'evento avrà come tema centrale "Legalità e Giustizia", offrendo un'importante opportunità di riflessione su questioni di grande rilevanza sociale e giuridica.

L'Istituto Omnicomprensivo "San Tommaso d'Aquino" ancora una volta si fa promotore di importanti dibattiti su temi di estremo interesse, questa volta il focus è sulla legalità: lunedì 19 maggio alle ore 9:30 nell'Aula Magna del plesso di via Perazzo, incontro sul tema "Legalità e Giustizia: un. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - All'I. C. "San Tommaso d'Aquino" di Grottaminarda un incontro con il Procuratore Guerriero

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tommaso d’Aquino - Pensiero

Da skuola.net: Quando la ragione entra in contrasto con la fede, significa che c'è un errore in qualche passaggio delle sue dimostrazioni. San Tommaso d'Aquino considera la fede come una norma della ragione ...

San Tommaso d'Aquino - Cinque vie

Scrive skuola.net: Tommaso d'Aquino sostiene che l'esistenza di Dio non ... Tommaso dice che ogni effetto deriva necessariamente da una causa. C’è dunque una catena di cause al vertice della quale deve esserci ...

San Tommaso d'Aquino: Celebrazione e Curiosità del Santo del 7 Marzo

Da msn.com: San Tommaso d'Aquino è uno dei santi più venerati della Chiesa Cattolica, noto per il suo contributo fondamentale alla teologia e alla filosofia cristiana. Nato nel 1225 a Roccasecca ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tommaso Paradiso papà per la prima volta: è nata Anna

Tommaso Paradiso è diventato papà. Il cantante e la compagna Carolina Sansoni hanno accolto la loro prima figlia, Anna.