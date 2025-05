All’ex ministro Nicolais la cittadinanza benemerita del Comune di Ercolano

Martedì 20 maggio alle 9.30, l'aula consiliare del Comune di Ercolano accoglierà la cerimonia per conferire la cittadinanza benemerita al professor Luigi Nicolais, ex ministro per le Riforme e presidente del CNR. Questo riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale celebra il significativo apporto del professor Nicolais alla comunità e alla scienza.

Martedì 20 maggio alle ore 9.30 nell’aula consiliare del Comune di Ercolano si terrà la cerimonia di conferimento della cittadinanza benemerita al professor Luigi Nicolais, già ministro per le Riforme e presidente del Cnr. L’Amministrazione comunale ha scelto di conferire il riconoscimento a Nicolais “per il prezioso contributo offerto alla ricerca, all’innovazione tecnologica e al progresso culturale del Paese, nonché per il forte legame umano e culturale con la comunità ercolanese”. Luigi Nicolais, dichiara il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto, “è un uomo delle istituzioni, uno scienziato che ha fatto del sapere uno strumento di crescita collettiva. Con rigore, passione e competenza ha rappresentato il meglio del Mezzogiorno, portando nel mondo l’eccellenza della nostra terra. Questa benemerenza è il nostro modo per dire grazie a chi ha saputo coniugare scienza e impegno civile, ispirando intere generazioni, senza mai dimenticare il forte legame con il territorio d’origine”. 🔗Leggi su Ildenaro.it

