Allerta meteo sull’Italia ancora un giorno di maltempo estremo | le previsioni

L'Italia si prepara a vivere un'altra giornata di maltempo estremo, con allerta meteo su gran parte del territorio. Piogge intense e condizioni atmosferiche avverse caratterizzeranno le prossime 24 ore, a causa dell'influenza di aria polare e subtropicale. Tuttavia, buone notizie in arrivo: il bel tempo dovrebbe tornare a breve, portando sole e caldo.

(Adnkronos) – Maltempo estremo sull'Italia, con tanta pioggia e allerta meteo. Saranno queste le prossime 24 ore che aspettano la Penisola, vittima del doppio attacco di aria polare e aria subtropicale. Ma il tempo, fortunatamente, è destinato a cambiare con il ritorno a breve di caldo e sole. Queste le previsioni degli esperti per la . L'articolo Allerta meteo sull’Italia, ancora un giorno di maltempo estremo: le previsioni proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Allerta meteo sull’Italia, ancora un giorno di maltempo estremo: le previsioni

Se ne parla anche su altri siti

Allerta meteo sull'Italia, ancora un giorno di maltempo estremo: le previsioni

Si legge su msn.com: Maltempo estremo sull'Italia, con tanta pioggia e allerta meteo. Saranno queste le prossime 24 ore che aspettano la Penisola, vittima del doppio attacco di aria polare e aria subtropicale. Ma il tempo ...

Meteo, il vortice Ines in arrivo sull'Italia: allerta arancione e scuole chiuse in Sicilia. Ecco le regioni coinvolte

Lo riporta msn.com: Meteo, il vortice Ines si abbatte sull'Italia. Un'ampia struttura depressionaria tenderà a formarsi, già dal pomeriggio-sera di oggi, mercoledì 14 maggio, a ridosso ...

Allerta meteo arancione e gialla per domani 16 maggio, scuole chiuse per maltempo: le regioni a rischio

Scrive fanpage.it: Proseguirà anche domani, venerdì 16 maggio, la fase di maltempo che sta interessando l’Italia. Per questo la Protezione Civile, sulla base delle attuali previsioni, ha valutato un’allerta meteo aranci ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Maltempo : Allerta Meteo arancione in 6 regioni

Oggi allerta meteo arancione in Calabria, Basilicata,Emilia Romagna, Lazio, Molise e Umbria; gialla in Abruzzo, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia,T oscana, Alto Adige e Veneto.