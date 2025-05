Allenatore Milan Italiano ha impressionato i dirigenti | idea concreta

L’allenatore italiano, attualmente alla guida del Bologna, ha catturato l'attenzione dei dirigenti del Milan con il suo approccio strategico e le eccellenti performance. La sua candidatura per la panchina rossonera appare sempre più concreta, ponendolo tra i favoriti per sostituire l'attuale tecnico e rilanciare le ambizioni del club milanese.

Allenatore Milan, Italiano tra i maggiori candidati per la panchina? I rossoneri sarebbero molto impressionati dal tecnico del Bologna 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allenatore Milan, Italiano ha impressionato i dirigenti: idea concreta

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nuovo allenatore Milan, Conceicao ormai è ai saluti: ci sono due nomi in questo momento davanti a tutti

Secondo milannews24.com: Nuovo allenatore Milan, Conceicao ormai è ai saluti: ci sono due nomi in questo momento davanti a tutti. Le ultimissime notizie La finale di Coppa Italia persa dal Milan contro il Bologna ha rilasciat ...

Furlani fa aspettare Tare: il Milan dopo il disastro sceglie il Ds e l’allenatore italiano

Da calciomercato.it: Il punto sul club rossonero dopo il ko in finale di Coppa Italia contro il Bologna. Arrivano due nuove figure, ma niente rivoluzione ...

Milan, allenatore e ds: cosa sta succedendo, i piani del club per la ricostruzione (necessaria)

Secondo corriere.it: Dopo il flop della finale di Coppa Italia, l'ad Furlani è chiamato a scelte forti: per la panchina piace Italiano del Bologna. Anche sulla rosa va messa mano ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Milan - Paulo Fonseca nuovo allenatore: l'annuncio di Ibrahimovic

Per portare qualcosa di diverso da Pioli, che ringrazio per quello che ha fatto nel Milan, chi vince fa la storia e per questo voglio ringraziarlo.