In casa Napoli, di fatto, ci sono delle novità sul futuro sia di Conte che di Allegri. Il Napoli di Antonio Conte è pronto per un’altra tappa fondamentale per la vittoria dello scudetto. Dopo il pari contro il Genoa di domenica scorsa, infatti, gli azzurri giocheranno in trasferta allo Stadio Tardini per sfidare il Parma di Cristian Chivu. La squadra partenopea, al netto delle difficoltà che porta con sé un match contro un team che si deve ancora salvare, deve assolutamente ottenere i tre punti domenica prossima. Tuttavia, in attesa della gara contro il Parma, in casa Napoli bisogna segnalare un importante aggiornamento sul futuro sia di Antonio Conte che di Massimiliano Allegri. Napoli, Allegri candidato numero uno per il post Conte: le ultime. Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sportitalia’, infatti, il tecnico toscano è il candidato numero per sostituire Antonio Conte sulla panchina del Napoli. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Allegri al posto di Conte, c’è già un sì: la rivelazione