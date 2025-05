Alleanza Riformista verso il Congresso

Alleanza Riformista si prepara con entusiasmo al suo primo Congresso, in programma domenica alle 9 nella Sala Polivalente di Serravalle. Sotto lo slogan "Un percorso di idee e di valori", l'evento rappresenta un momento cruciale per il partito, carico di significato e di opportunitĂ per delineare il futuro politico e strategico della formazione.

Alleanza Riformista procede a passo spedito verso il suo primo Congresso in programma domenica alle 9 nella Sala Polivalente di Serravalle. Un congresso per il quale il partito ha scelto come slogan 'Un percorso di idee e di valori'. "Un appuntamento atteso e carico di significato – spiegano da Alleanza Riformista – che segna il consolidamento di un progetto politico giovane ma già protagonista, nato con l'ambizione di contribuire con responsabilità, serietà e concretezza alla vita democratica della Repubblica di San Marino". L'obiettivo "di questa assise è rinnovare l'impegno politico e rafforzare la direzione intrapresa, centrata su una visione riformista e liberale, capace di mettere al centro le priorità del Paese e i bisogni concreti della cittadinanza". Il titolo scelto "non è uno slogan – sottolineano dal partito di maggioranza – ma la sintesi della linea politica che anima Alleanza Riformista fin dalla sua nascita: un'azione costruita su solide basi valoriali, che si traduce in elaborazione, confronto e responsabilità".

