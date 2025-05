All’Ambasciata della Serbia a Roma proiettato un film su Nikola Tesla

Presso l’Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma, si è svolta la proiezione del cortometraggio "Nikola Tesla – The Man from the Future" del regista Alessandro Parello. Questo film in lingua inglese celebra la vita e le invenzioni del celebre scienziato, utilizzando un innovativo sistema multipiattaforma per coinvolgere il pubblico in un'esperienza unica.

ROMA (ITALPRESS) – Presso l'Ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma è stata organizzata la proiezione del film su Nikola Tesla, del regista italiano Alessandro Parello, "Nikola Tesla – The Man from the Future". Si tratta del cortometraggio in lingua inglese con un innovativo sistema multipiattaforme, che narra della vita e della mente visionaria di Nikola Tesla nel momento poco antecedente alla presentazione del motore asincrono a corrente alternata il 16 maggio 1888 a New York. All'inizio della serata, l'Ambasciatore Mirjana Jeremic ha salutato gli ospiti esprimendo la soddisfazione per la proiezione del film su uno dei massimi scienziati serbi. L'Ambasciatore ha ricordato la proiezione del 2024 del documentario su Tesla di produzione serba e la cooperazione con il Museo di Nikola Tesla di Belgrado, nonché la ratifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra la Serbia e l'Italia.

