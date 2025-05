alla ricerca delle antiche filande studenti sulla via dei tessuti

Un viaggio tra tessuti, storia e territorio, disegnato dalle mani degli studenti del Liceo artistico di Pesaro. È questo il cuore del percorso presentato nella sede del Mengaroni, dove si è concluso il Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO), realizzato nell’ambito del progetto europeo Aracne. Cultural Heritage for the European silk route. Capofila dell’iniziativa il CREA-AA, Laboratorio di Gelsibachicoltura di Padova. Un’esperienza che ha visto ragazze e ragazzi impegnati in un lavoro di ricerca, mappatura e valorizzazione delle storiche filande del territorio pesarese, in collaborazione con l’Archivio di Stato, la storica Cristina Ravara Montebelli, la tessitrice Mary Paolucci, Diana Mantegazza del CREA e con il contributo dell’Archivio Stroppa Nobili. Coordinati dalla professoressa Wilma Cangiotti, gli studenti hanno geolocalizzato su una piattaforma europea i luoghi della seta locali: dai siti delle antiche filande fino alla sede dell’attuale Liceo, dove sono custoditi il raro telaio Jacquard e un ricco patrimonio di tessuti, oggi raccolto nel museo TAME. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

