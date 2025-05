Alla ricerca del medagliere perduto | la biblioteca Lucchesiana diventa capitale della numismatica

Il 16 maggio alle 16, la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento si trasformerà nella capitale della numismatica con l'evento “Alla ricerca del medagliere perduto”. Sarà l'occasione per esplorare le ricerche sulla collezione numismatica di Andrea Lucchesi Palli, mettendo in luce un patrimonio storico e culturale di grande valore. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia e monete!

Il 16 maggio alle 16 la biblioteca lucchesiana di Agrigento ospiterà “Alla ricerca del medagliere perduto. Studi sulla collezione numismatica di Andrea Lucchesi Palli”. L’evento è finalizzato alla presentazione delle ricerche scientifiche sul patrimonio numismatico della biblioteca Lucchesiana. 🔗Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - “Alla ricerca del medagliere perduto”: la biblioteca Lucchesiana diventa capitale della numismatica

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Alla ricerca del medagliere perduto”: la biblioteca Lucchesiana diventa capitale della numismatica

Scrive agrigentonotizie.it: Il 16 maggio alle 16 la biblioteca lucchesiana di Agrigento ospiterà “Alla ricerca del medagliere perduto. Studi sulla collezione numismatica di Andrea Lucchesi Palli”. L’evento è finalizzato alla pre ...

Biblioteca Lucchesiana di Agrigento: attesa per l’evento Alla ricerca del medagliere perduto

Lo riporta scrivolibero.it: Il 16 maggio 2025, alle ore 16.00 presso la Biblioteca Lucchesiana di Agrigento si svolgerà la manifestazione “ALLA RICERCA DEL MEDAGLIERE PERDUTO. Studi sulla collezione numismatica di Andrea Lucches ...

Russi: «Alla ricerca del tempo perduto»: cercasi aspiranti attori

Scrive ravenna24ore.it: Cercasi aspiranti attori per il progetto teatrale «Alla ricerca del tempo perduto». L’iniziativa ... verrà presentato lunedì 14 aprile alla Biblioteca comunale, in via Godo vecchia 10 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ricerca su consumo prodotti ittici di Marine Stewardship Council con Globescan

Marine Stewardship Council?(MSC), organizzazione non profit che promuove la salute degli oceani attraverso i suoi Standard di sostenibilit? ittica, pubblica i risultati della pi? grande ricerca globale sui consumatori di prodotti ittici, investigandone abitudini, percezioni e attenzione alla sostenibilit? a livello nazionale e globale.