Alla Juve con Conte c’è l’offerta ufficiale | è il primo passo

La Juventus sta preparando un importante cambio di rotta dopo una stagione deludente. Con una maxi offerta ufficiale sul tavolo, si fa strada l'ipotesi di un ritorno di Antonio Conte, una mossa strategica per avviare una nuova era e ridare slancio a un club che cerca la rinascita dopo troppi alti e bassi.

La Juventus prova a voltare pagina dopo una stagione deludente. La maxi offerta è un possibile indizio sul ritorno di Antonio Conte. Doveva essere l'anno della rinascita, quello da cui far ripartire un ciclo vincente dopo troppi alti e bassi. Invece, ancora una volta, la Juventus si ritrova a dover fare i conti con una stagione sprecata. Tra difficoltà tattiche, cambi in panchina e una rosa falcidiata dagli infortuni, il club bianconero ha visto svanire sul campo gran parte delle ambizioni fissate dalla dirigenza. E adesso, senza ombra di dubbio, si parla di ricostruzione. Però stavolta con una maggiore lucidità e, soprattutto, con la voglia di non ripetere certi errori. Maxi offerta della Juventus al Real Madrid: potrebbe esserci Conte dietro. Non è un mistero che da anni alla Juventus il problema degli infortuni rappresenti un vero e proprio macigno.

