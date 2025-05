Pochi eventi, nella storia americana, possono essere paragonati per importanza e possibili conseguenze a quanto sta avvenendo in queste ore alla Corte Suprema. I nove giudici della Corte hanno infatti deciso di considerare un caso che riguarda il diritto di cittadinanza per nascita, lo ius soli. Il caso va però ben oltre la questione della cittadinanza. Il caso riguarda i poteri del presidente, in rapporto a quelli dei tribunali. Dovesse la Corte decidere a favore del governo, non ci sarebbe più alcun limite legale alla volontà di Donald Trump. C’è un segnale significativo, che dà il senso della portata storica della decisione. Il caso è stato aggiunto al calendario dei giudici con procedura di emergenza, in un periodo, metà maggio, che è quello in cui la Corte ormai non accetta più nuovi casi ma si concentra sulle sentenze da emettere prima della pausa estiva. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilfattoquotidiano.it - Alla Corte Suprema Usa l'ordine di Trump di abolire lo ius soli: perché in ballo c'è soprattutto il potere assoluto (o no) del presidente