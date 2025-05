La ASL Roma 3 organizza per domenica 25 maggio l’edizione 2025 dell’Open Day “Le Rose di Maggio”, dedicato alla prevenzione e alla lotta ai tumori. Dalle 9 alle 18 presso la Casa della Salute di Ostia (Lungomare Toscanelli 230), il Poliambulatorio di Fiumicino (Via Coni Zugna 173) e il Poliambulatorio di Roma (Via Ramazzini 15) saranno messi a disposizione screening gratuiti per i cittadini appartenenti alla ASL Roma 3. Nello specifico sarà possibile effettuare lo screening del colon-retto (per uomini e donne tra i 50 e 74 anni), della cervice (donne tra i 25 e 64 anni) e mammella (donne tra i 50 e 74 anni). Saranno possibili anche prelievi per lo screening dell’ Epatite C per i nati tra il 1969 e il 1989. L’accesso all’Open Day è libero, non è richiesta alcuna prenotazione e interesserà le sedi più conosciute dell’azienda in tre aree differenti del territorio. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

© Cdn.ilfaroonline.it - Alla Asl Roma 3 screening gratuiti con l’open day “Le Rose di Maggio”