Alexander Skarsgård non ha dubbi | il vampiro più sexy? Non è il suo Eric di True Blood

L'attore svedese Alexander Skarsgård scherza (ma non troppo) sul fascino del Conte Orlok interpretato dal fratello Bill nel Nosferatu di Robert Eggers: "È puro sex appeal". Alexander Skarsgård, famoso tra le altre cose per il ruolo del glaciale e affascinante Eric Northman in True Blood, ha recentemente ammesso che il fratello Bill - irriconoscibile nel nuovo Nosferatu di Robert Eggers - batte tutti in sensualità. anche con le pustole in faccia. La sfida hot dei fratelli Skarsgård è quello di cui avevamo bisogno Intervistato nel podcast Happy Sad Confused, Alexander Skarsgård non ha avuto dubbi quando gli è stato chiesto quale tra i due personaggi vampireschi fosse più bello: "Nosferatu. Quello è puro sex appeal", ha detto ridendo. Un complimento inaspettato, se si considera che suo .

