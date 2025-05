Alessio Pellegrini una vita dedicata all' adrenalina | tutto per una passione

Alessio Pellegrini ha forgiato la sua vita attorno all'adrenalina e alla passione per i rally. Con quasi 400 gare all'attivo, la sua carriera è un mix di determinazione, attenzione ai dettagli e audacia. Oggi, Alessio trasmette la sua esperienza a nuovi talenti, trasformando la sua passione in una fonte d'ispirazione per molti.

Passione, adrenalina, attenzione al dettaglio e anche un pizzico di sfrontatezza. Sono questi gli ingredienti ideali per chi, come Alessio Pellegrini, vive la sua vita da navigatore di rally. Con un'esperienza di quasi 400 gare alle spalle, ha voluto con gli anni mettere la sua esperienza al servizio degli altri che nutrono lo stesso amore per i motori, diventando istruttore per il rilascio di licenze sportive. Un'esperienza iniziata per passione e diventata nel tempo una missione, anche se, come lui stesso tiene a sottolineare, «non è un lavoro, è passione pura». Alessio racconta con orgoglio che tutto è cominciato quando aveva appena 18 anni. I suoi primi passi nel motorsport li ha mossi con i kart, ma la vera scintilla era già scattata in famiglia: «Il rally c'è sempre stato a casa mia, tra mio cugino e mio zio dalla parte di mia madre, correvano entrambi».

