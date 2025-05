Alessandro Sibilio ha vinto i 400 ostacoli che hanno animato la terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il vice campione d’Europa e primatista nazionale (47.50 nella serata valsa l’argento continentale lo scorso anno a Roma) ha interpretato la gara di Doha (Qatar) in maniera decisamente anomale per i suoi standard. Il nostro portacolori è partito piano e fino a metà prova sembrava non avere abbastanza benzina nelle gambe, probabilmente condizionato anche dal forte vento che ha caratterizzato la serata. Il campano ha cambiato passo in curva, dimostrando la sua caratura tecnica, e sul rettilineo conclusivo ha aperto il gas, riuscendo a superare lo sloveno Matic Gucek e il turco Ismail Nezir. Alessandro Sibilio si è imposto con il tempo di 49. 🔗Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessandro Sibilio vince in Diamond League! Grande rimonta sui 400 hs e stoccata a Doha