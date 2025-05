Alessandro Frigiola il chirurgo di San Donato in un film | Ora insegno ai giovani come si opera

Alessandro Frigiola, il rinomato chirurgo di San Donato, ha dedicato oltre 50 anni alla cardio-chirurgia pediatrica, trattando 12mila pazienti. Oggi, all'età di 82 anni, si è trasformato in mentore per le nuove generazioni di medici. La sua straordinaria carriera è raccontata nel docufilm presentato a Palazzo Marino, celebrando un'eroica vita al servizio della medicina.

San Donato (Milano) – In oltre 50 anni di carriera, ha operato 12mila pazienti tra adulti e bambini. “E ora insegno ai giovani medici”. La storia di Alessandro Frigiola, 82 anni, luminare della cardio-chirurgia pediatrica, adesso è diventata un docufilm. Presentato l’altra sera a Palazzo Marino, “La vita fra le mani” - realizzato dalla regista Anna Carlucci, sorella della presentatrice Milly -, contribuirĂ a far conoscere l’attivitĂ di Bambini cardiopatici nel Mondo, associazione della quale Frigiola è presidente, nonchĂ© fondatore insieme a Silvia Cirri. Il medico amico dei bambini è stato a lungo primario della cardio-chirurgia pediatrica del Policlinico San Donato, dove dirige l’area chirurgica cuore-bambino. Professore, dove trova tanta energia? “Trasmettere ai giovani le conoscenze acquisite in tanti anni di lavoro: da questo traggo entusiasmo e motivazioni”. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alessandro Frigiola, il chirurgo di San Donato in un film: “Ora insegno ai giovani come si opera”

Alessandro Frigiola, cardiochirurgo pediatrico: «Ho operato 12 mila bambini, ora insegno ai giovani come salvarli»

L'esperienza del medico del Policlinico San Donato raccontata in un docufilm. «Nel training center cuori in 3D per esercitarsi a operare»

Il cuore oltre i confini: il docufilm di Anna Carlucci su Alessandro Frigiola

La storia del luminare della cardiochirurgia pediatrica, protagonista di un'opera filantropica trentennale. Un racconto che tocca il cuore e accende una luce sulle storie che meritano di essere viste

